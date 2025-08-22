Les landes de Vauville La Hague Manche
Les landes de Vauville La Hague Manche vendredi 1 mai 2026.
Les landes de Vauville
Les landes de Vauville 50440 La Hague Manche Normandie
Durée : 105 Distance : 17000.0 Tarif :
Le circuit traverse des paysages de landes maritimes uniques. Il présente de nombreuses difficultés techniques et requiert donc une bonne maîtrise du VTT.
English : Les landes de Vauville
The tour passes through unique moorland landscapes. It presents many technical difficulties and therefore requires a good command of mountain biking.
Deutsch :
Die Strecke führt durch eine einzigartige maritime Heidelandschaft. Sie weist zahlreiche technische Schwierigkeiten auf und erfordert daher eine gute Beherrschung des Mountainbikes.
Italiano :
Il percorso attraversa paesaggi unici di brughiera marittima. Presenta molte difficoltà tecniche e richiede quindi una buona padronanza della mountain bike.
Español :
La ruta atraviesa paisajes únicos de páramos marítimos. Presenta muchas dificultades técnicas, por lo que requiere un buen dominio de la bicicleta de montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme