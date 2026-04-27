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Exposition La Hague

Exposition La Hague

Exposition La Hague dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Saint-Germain-des-Vaux

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Hague

Exposition

Saint-Germain-des-Vaux La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :
2026-05-03

A la Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.
Yann Fauvel (sculptures bois flotté).
Isabelle Monier (pastelliste).
Martine Moricet (peinture).   .

Saint-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie  

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English : Exposition

L’événement Exposition La Hague a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cotentin La Hague

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