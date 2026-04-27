Exposition La Hague
Exposition La Hague dimanche 3 mai 2026.
La Hague
Exposition
Saint-Germain-des-Vaux La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-05-03
A la Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.
Yann Fauvel (sculptures bois flotté).
Isabelle Monier (pastelliste).
Martine Moricet (peinture). .
Saint-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie
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English : Exposition
L’événement Exposition La Hague a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cotentin La Hague
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