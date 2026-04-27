La Hague

Exposition

Saint-Germain-des-Vaux La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:30:00

Date(s) :

2026-05-03

A la Chapelle Notre-Dame de Saint Germain des Vaux.

Yann Fauvel (sculptures bois flotté).

Isabelle Monier (pastelliste).

Martine Moricet (peinture). .

Saint-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Exposition

L’événement Exposition La Hague a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cotentin La Hague