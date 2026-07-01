Informations pratiques

Pont-Aven

Cueillette et cuisine des algues

Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Animé par Virginie Bacus, naturopathe.

Durée 4h30, dégustation incluse. .

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 88 37 54 22

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English :

L’événement Cueillette et cuisine des algues Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-08 par OTC CCA