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AGENDA · Pont-Aven

Cueillette et cuisine des algues Pont-Aven

jeudi 16 juillet 2026 · Pont-Aven

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
29930 Pont-Aven
Département
Finistère
Tarif

Pont-Aven

Cueillette et cuisine des algues

Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Animé par Virginie Bacus, naturopathe.

Durée 4h30, dégustation incluse.   .

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 88 37 54 22 

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English :

L’événement Cueillette et cuisine des algues Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-08 par OTC CCA

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