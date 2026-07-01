AGENDA · Pont-Aven
Cueillette et cuisine des algues Pont-Aven
jeudi 16 juillet 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
Cueillette et cuisine des algues
Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Animé par Virginie Bacus, naturopathe.
Durée 4h30, dégustation incluse. .
Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 88 37 54 22
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English :
L’événement Cueillette et cuisine des algues Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-08 par OTC CCA
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