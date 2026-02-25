Les Petits Créateurs Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Place Julia Pont-Aven

Les Petits Créateurs Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sur la collection temporaire.

Chaque séance est consacrée à l’exploration d’une ou plusieurs œuvres du Musée ou d’une exposition, puis est suivit d’un atelier de création d’art plastique (peinture, dessin, gravure, etc.)

Public de 6 à 11 ans Accompagnement d’un adulte obligatoire. .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Petits Créateurs Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

L’événement Les Petits Créateurs Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-25 par OTC CCA