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AGENDA · Cordemais

Cueillette sauvage Cordemais

lundi 20 juillet 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5.5 5.5

Cordemais

Cueillette sauvage

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-10 11:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

Activité en famille proposée par Estuarium.
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Accessible tout public chaussures et tenue adaptée conseillée.   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80  contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Cueillette sauvage Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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