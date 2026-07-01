AGENDA · Cordemais
Cueillette sauvage Cordemais
lundi 20 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Cueillette sauvage
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Activité en famille proposée par Estuarium.
Découvrez les plantes comestibles qui nous entourent…
Accessible tout public chaussures et tenue adaptée conseillée. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Cueillette sauvage Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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