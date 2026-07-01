Informations pratiques

Cordemais

Cueillette sauvage

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-10 11:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Activité en famille proposée par Estuarium.

Découvrez les plantes comestibles qui nous entourent…

Accessible tout public chaussures et tenue adaptée conseillée. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Cueillette sauvage Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay