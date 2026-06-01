Cueillettes Chapeau de Paille – Beaurains, Cueillette de Beaurains, Résidence Ringo, Beaurains

Cueillettes Chapeau de Paille – Beaurains 3 – 6 juin Cueillette de Beaurains, Résidence Ringo Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Votre cueillette aux portes d’Arras

La cueillette Chapeau de Paille de Beaurains se situe au sud d’Arras (62) dans le Pas de Calais. A quelques kilomètres du fameux Beffroi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et de la non moins célèbre Grand’ Place.

La cueillette vous accueille sur ses 15 hectares.

Depuis 2006, sur 5 hectares à l’origine et aujourd’hui sur 15 hectares, la famille Chatelain a développé une cueillette « libre-service », ou vous avez le plaisir de cueillir vous-même, des fleurs, des fruits et tant de variétés de légumes.

Nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers, des couteaux, des sécateurs et à votre rythme vous partez à la découverte de notre grand potager, de nos vergers. En cueillant vous-même vos fraises, vos tomates , vous êtes sûrs de leur fraîcheur et bénéficiez de toutes leurs vitamines.

La cueillette est ouverte de fin avril à mi-novembre. Au fil des saisons, vous découvrirez plus de 50 variétés de fruits et légumes, ces variétés sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

La cueillette de Beaurains est reconnue pour la qualité de ses récoltes

La cueillette ouvre mi-avril selon les conditions climatiques. Envie de fraîcheur au printemps ? Goûtez nos radis, épinards, jeunes carottes, salades, courgettes, choux-fleurs, rhubarbe.. Et très vite vous trouverez les pommes de terre nouvelles, dont la récolte se poursuivra tout au long de la saison.

Avec l’arrivée de l’été et du soleil, arrivent les autres nombreuses variétés de légumes, aubergines, tomates, poivrons, concombres, haricots verts, petits pois… mais aussi les fruits rouges (fraises, groseilles, cassis, framboises, mûres) et fin août : les premières pommes dont la cueillette se prolongera tout l’automne.

L’automne est la saison des pommes, des prunes, des poireaux, mais aussi des courges, des potirons, des potimarrons, des butternuts… et de tous les légumes qui se conserveront chez vous pendant l’hiver.

Cueillette de Beaurains, Résidence Ringo Avenue François Mitterrand 62217 BEAURAINS Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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