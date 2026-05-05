Cueillettes Chapeau de Paille – Compans, Cueillette de Compans, Compans

Cueillettes Chapeau de Paille – Compans 3 – 6 juin Cueillette de Compans Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

QUI SOMMES-NOUS?

Une ferme Chapeau de Paille, nous sommes à Compans, situé au Nord de Paris à seulement 28km de Paris en Seine et Marne, près de Roissy. Dans un charmant village fleuri.

NOTRE HISTOIRE

La cueillette a commencé a voir le jour en 1984 par Hubert et Isabelle Riché, elle ouvre au public en 1986. Et elle fait partie du groupement Chapeau de Paille en 1989.

Sur l’ensemble de nos cueillettes, nous cultivons plus de 50 espèces pour plus de 130 variétés de fruits et légumes sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable. Nous pratiquons une agriculture “éco-responsable” : nous optimisons l’irrigation pour protéger les ressources naturelles en eau, privilégions le binage, entretenons l’équilibre naturel avec des animaux auxiliaires comme les coccinelles, par exemple.

Venez sur nos champs le temps d’une balade. Seul ou en famille, vous vous munirez d’une brouette que vous remplirez au gré de vos envies. Les enfants s’amusent à déambuler dans nos allées tout en apprenant comment poussent nos légumes…

NOS CONSEILS POUR UNE RÉCOLTE RÉUSSIE

Venez munis de votre tenue de jardinier, tenue adaptée aux conditions climatiques.

N’oubliez pas votre sécateur et couteaux, et vos gants pour les roses.

Brouettes, barquettes et sachets vous sont fournis.

Nos amis les bêtes ne sont pas autorisés sur le site (par arrêté préfectoral), de même aucun jeu de plein air n’est admis.

Enfin le pique-nique n’est pas autorisé.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Cueillette de Compans 23 rue de l’église 77290 Compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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