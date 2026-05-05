Cueillettes Chapeau de Paille – Muizon, Cueillette de Muizon, RN31, Muizon

Cueillettes Chapeau de Paille – Muizon 1 – 7 juin Cueillette de Muizon, RN31 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Votre cueillette à quelques minutes de Reims

La Cueillette de Muizon, Ferme Chapeau de Paille, se situe à Muizon dans la Marne, à quelques kilomètres de Reims, à proximité des villages de Gueux et Trigny.

En venant de Reims, suivre la sortie Tinqueux (RN 31) en direction de Jonchery sur Vesle et de Fismes, puis sortie ZI Muizon.

Cultiver le plaisir des choses simples

Implantée à l’entrée de Muizon depuis 1991, notre Cueillette donne la possibilité aux adeptes de l’authentique, du goût et de la fraîcheur, de venir en famille cueillir une large gamme de légumes, de fruits et de fleurs.

Notre équipe de production travaille toute l’année dans nos champs et nos vergers pour vous offrir au fil des saisons les plus beaux produits et vous permettre de retrouver le plaisir des produits cultivés en pleine terre, de les cueillir à maturité et redécouvrir leurs saveurs.

Notre production répond aux principes d’une agriculture raisonnée et met tout en œuvre pour proposer des produits adaptés à notre région.

La Cueillette de Muizon : à la redécouverte de la saisonnalité

Comme tous les ans, le mois d’Avril est synonyme de renouveau à la Cueillette de Muizon. Avec le printemps, c’est une nouvelle saison qui commence avec les tulipes et les premiers légumes primeurs : salades, radis, jeunes navets, … Puis rapidement dans les semaines qui suivent : les premières fraises de plein champ, de nouvelles fleurs et tous les légumes nouveaux : petits-pois, carottes, oignons, choux, haricots verts, fèves, pommes de terre nouvelles, …

Avec l’arrivée de l’été et du soleil c’est l’effervescence dans les champs. C’est l’époque des courgettes, des aubergines, des poivrons, des concombres, des tomates, …C’est aussi la saison des confitures avec les groseilles, les framboises, les mûres et les cassis et bien sûr les prunes et les premières pommes d’août.

A l’automne, c’est la saison des pommes, des pommes de terre et des courges comme les potirons, les potimarrons, les butternuts, … tous les légumes qui se conserveront l’hiver.

Pour l’agrément des enfants, nous avons installé des enclos pour les animaux : chèvres, poules, pintades, oies, …

Au magasin ou dans les champs, notre équipe est disponible pour répondre à vos questions, qu’elles concernent la production, la cueillette ou la préparation des fruits et légumes. Dans un souci pédagogique, nous accueillons aussi les écoles (sur rendez-vous) de fin mai à octobre.

Cueillette de Muizon, RN31 51140 Muizon Muizon 51140 Marne Grand Est

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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