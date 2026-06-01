Cueillettes Chapeau de Paille – Paradisvogel, Cueillette du Paradisvogel, Burnhaupt-le-Haut

Cueillettes Chapeau de Paille – Paradisvogel 2 – 6 juin Cueillette du Paradisvogel Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Votre cueillette dans le Haut-Rhin

La cueillette Chapeau de Paille de Paradisvogel est à Burnhaupt le Bas, situé entre le Sundgau (au Sud) , la plaine d’Alsace (au Nord) et la Vallée de Masevaux. A 10 km de Mulhouse, 30 km de Belfort (Franche Comté), 50 km de Bâle (Suisse), le village de Burnhaupt le Bas est particulièrement bien desservi par l’autoroute A 36 , Sortie 15

Une cueillette : un coin de paradis

A l’origine de la cueillette du Paradisvogel, il y a une Ferme dont les céréales sont cultivées en particulier le Blé panifiable transformé à la Ferme en Farine puis en Pains ainsi que le colza transformé en huile.

Ouverte depuis 2001, et inscrite au sein du GIE « Chapeau de Paille », la Ferme familiale de la Cueillette est dirigée par Luc et Christelle Schittly. Elle vous ouvre leur grand potager et laisse cueillir en libre service toute la gamme des fruits et légumes au fil des saisons, sans oublier les fleurs. Parmi nos fruits et légumes principaux, retrouvez nos asperges, nos fraises, nos tomates et nos pommes. Toutes nos variétés sont cultivées pour leur qualité gustative et dans le respect d’une agriculture durable.

La brouette, le sécateur et la fourche sont fournis, un plan et des panneaux vous guident. C’est une vraie chasse au trésor pour retrouver les saveurs authentiques et son âme d’enfant. Au delà d’un panier rempli de produits de qualité, c’est un bon moment passé à la campagne et une agréable promenade.

A proximité de la cueillette, notre boutique vous propose fruits et légumes cueillis, produits de la ferme et du terroir, pour consommer local.

La Cueillette fait également partie du groupement » Direct vom Bür » pour la promotion de l’Asperge d’Alsace

Localisation:

ROUTE DE HEIMSBRUNN 68520 BURNHAUPT LE BAS

A36 sortie 15 / Direction Altkirch puis au rond point direction de Heimsbrunn

GPS : Taper « Ferme de la Hardt »

Cueillette du Paradisvogel 68520 Burnhaupt Burnhaupt-le-Haut 68520 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

DR