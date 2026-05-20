Burnhaupt-le-Haut

Marché aux puces

Place de la mairie Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Les sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organisent leur marché aux puces. Venez chiner et trouver des bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place.

Les sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organisent leur marché aux puces. Venez chiner et trouver des bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Place de la mairie Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 7 69 84 54 25

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English :

The sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organize their flea market. Come and bargain hunt! Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché aux puces Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach