Marché aux puces Burnhaupt-le-Haut
Marché aux puces Burnhaupt-le-Haut mardi 14 juillet 2026.
Burnhaupt-le-Haut
Marché aux puces
Place de la mairie Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Les sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organisent leur marché aux puces. Venez chiner et trouver des bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place.
Les sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organisent leur marché aux puces. Venez chiner et trouver des bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Place de la mairie Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 7 69 84 54 25
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English :
The sapeurs pompiers 2 Burnhaupt organize their flea market. Come and bargain hunt! Refreshments and snacks on site.
L’événement Marché aux puces Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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