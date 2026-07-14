Le train fait son cinéma Burnhaupt-le-Haut

Informations pratiques

Burnhaupt-le-Haut

Le train fait son cinéma

Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-07

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-07

Un spectacle son et lumière à couper le souffle raconte, sur un ton léger et humoristique, l’histoire des trains au cinéma de 1895 à nos jours, pour une soirée inoubliable pleine d’émotion et de souvenirs. Sur réservation via la billetterie en ligne.

Pour célébrer dignement les 50 ans de circulation touristique, un événement spectaculaire et inédit vous est réservé un grand spectacle son & lumière, imaginé spécialement pour fêter les 50 ans de circulation touristique.

Spectacle construit en partenariat avec l’Acap&DP de Soultz ainsi que Les Bâtisseurs de Thann !

¿¿ Embarquez pour un voyage spectaculaire où le train devient la porte d’entrée de tous les imaginaires.

Des premiers frissons du cinéma aux chefs-d’œuvre cultes, Auguste Lumière, inventeur du cinéma, accompagné d’un excentrique voyageur du temps et d’une danseuse du Far-West, vous entraîneront à travers des univers mythiques du grand écran.

Un spectacle mêlant hommage, aventure, humour et parodie, pour petits et grands rêveurs.

¿ Plus de 100 artistes sur scène,

¿¿ des trains à vapeur évoluant en direct devant vous,

¿¿ des effets lumineux et pyrotechniques grandioses un spectacle son & lumière vivant, familial et absolument incontournable.

Que vous soyez passionné de trains, amoureux du cinéma, curieux de patrimoine ou simplement en quête d’un moment fort à partager, nous vous attendons sur le quai. Venez célébrer avec nous 50 ans de voyages, de rencontres, de passion… et écrire ensemble la suite de l’histoire.

Sur réservation via la billetterie en ligne. .

Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60

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English :

A breathtaking sound and light show tells the story of trains in cinema from 1895 to the present day, in a light-hearted and humorous tone, for an unforgettable evening full of emotion and memories. Reservations required via online ticketing.

L’événement Le train fait son cinéma Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach