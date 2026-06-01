Cueillettes Chapeau de Paille – Plessis à Lumigny, Cueillette du Plessis à Lumigny, D20 11 route de Rozay, Lumigny-Nesles-Ormeaux

Cueillettes Chapeau de Paille – Plessis à Lumigny 3 et 6 juin Cueillette du Plessis à Lumigny, D20 11 route de Rozay Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La Cueillette

Elle fut créée en 1978 avec à l’époque 1 hectare (ha) de fraises sur la parcelle juste en face de la ferme de la Fortelle. Francine et Didier COZON faisaient leurs installations.

De fil en aiguille, et pour répondre à votre demande, des salades ont été plantées, des haricots verts et des petits pois. Les carottes, les poireaux et les choux sont arrivés un peu plus tard.

C’est en 1986 que Francine et Didier intègrent le Groupement Chapeau de Paille. C’est un groupement de producteurs réunis autour d’une passion : produire des fruits, fleurs et légumes qui ont du goût. Notre volonté c’est la qualité avant tout.

En 1990, la famille COZON plante le premier pommier sur la parcelle actuelle. Il faudra 3 ans pour pouvoir cueillir la première pomme et voir le magasin « le marché du Plessis », sortir de terre. Didier s’occupe plutôt de la partie production. Il plante, sème de nouvelles cultures, nous avons vu apparaître des légumes ratatouilles, des framboises, des prunes, des cerises. C’est en 2005 que Benoît, leur deuxième fils enfile ses bottes pour revenir travailler avec ses parents. Thibault, le fils aîné arrive sur l’exploitation en 2008 (C’est une sacrée histoire de famille).

Actuellement, la cueillette fait 25 ha. Y sont cultivées plus de 50 variétés de fruits, fleurs et légumes. La saison commence début Avril avec les légumes de printemps, fin mai vous pouvez cueillir les Fraises. Durant l’été, c’est le festival des légumes ratatouilles (tomates, aubergines, poivrons, oignonx, courgettes, …) et en septembre, le verger de 4 ha ouvre ses portes pour une cueillette de pommes. Suivent enfin les légumes d’automne avec les citrouilles et autres cucurbitacées, poireaux, carottes, pommes de terres.

Le marché du Plessis

Sur place, vous trouverez également le marché du Plessis : c’est une autre façon de faire ces courses au quotidien.

Depuis la création de notre marché du plessis en 1993, nous avons parcouru l’Ile de France mais aussi les régions françaises pour dénicher et sélectionner avec rigueur et exigence les meilleurs produits, les saveurs les plus authentiques.

Nos critères de choix sont simples et immuables, pour être proposés au marché du plessis, les produits doivent impérativement être fabriqués de façon artisanale et répondre à des qualités gustatives irréprochables.

Fromages, charcuteries, volailles, produits laitiers, biscuits, confitures… les produits sélectionnés pour vous témoignent ainsi de la richesse de nos terroirs, des savoir-faire artisanaux et des traditions gastronomiques de nos régions. Autant de valeurs auxquelles nous sommes très attachés de même que les artisans avec lesquels nous travaillons !

Cueillette du Plessis à Lumigny, D20 11 route de Rozay 77540 Lumigny Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Nesles Seine-et-Marne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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