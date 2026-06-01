Cueillettes Chapeau de Paille – Rutel, Cueillette de Rutel, Villenoy

Cueillettes Chapeau de Paille – Rutel 1 – 7 juin Cueillette de Rutel Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:30:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Votre cueillette de fruits et légumes près de Meaux en Seine et Marne

La Cueillette de Rutel est à 2 minutes de Meaux en Seine-et-Marne (77). Elle est située sur la rocade Ouest de Meaux, sur 20 hectares de champs et joliment bordée par un bois.

Cela fait plus de 6 générations qu’à la ferme de Rutel, la famille Dujardin cultive la terre. Et c’est en 1976 que la ferme a ouvert ses champs à la cueillette libre service. Une révolution à cette époque ! Ca a commencé avec des fraises, puis sont venus petit à petit d’autres fruits et légumes.

Aujourd’hui, Raphaël Dujardin et son équipecultivent des fruits, des légumes et des fleurs sur 20 hectares de potagers et de vergers. Et c’est vous qui, au fil des saisons, avez le plaisir de les cueillir. A l’entrée de la cueillette, vous trouverez des brouettes et des paniers et hop ! direction les champs !

Ici, l’origine locale c’est une évidence et vous verrez qu’il n’y a rien de meilleure qu’une tomate ou une fraise tout juste cueillies à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Ainsi, de fin mars à mi-novembre, vous pouvez venir cueillir au rythme des saisons plus de 70 variétés de fruits et de légumes. Ces variétés sont sélectionnées sur leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

En avril, ce sont les asperges blanches et vertes qui sont très attendues ! Fraîchement récoltées, c’est un régal !

Fin mai, vient le temps des fraises en plein champs : c’est le moment de faire les coulis, sorbets et confitures.

Ensuite, vous pourrez cueillir tous les légumes d’été dont les légumes ratatouille : tomates avec toutes les variétés anciennes (de la Cœur de Bœuf à la tomates Ananas…), les courgettes vertes ou jaunes, aubergines, concombres, et aussi d’autres fruits rouges (framboises, cassis, groseilles…).

A partir de septembre, il est temps de faire vos conserves et réserves : pommes de terre, plus de 15 variétés de pommes dans notre verger, oignons, haricots verts, potirons, potimarrons et plein d’autres courges…

Et tout au long de la saison, vous trouverez de magnifiques fleurs (lys, glaïeuls, dahlias…) pour faire de beaux bouquets !

Votre magasin de produits fermiers et de produits du terroir

Le magasin est ouvert toute l’année. Notre engagement est clair : sélectionner des produits de qualité, de Seine-et-Marne et d’autres régions, en s’appuyant sur des producteurs qui respectent des méthodes artisanale et traditionnelle pour l’élevage et la fabrication.

Vous y trouverez un large choix de produits frais :

– Des fruits et légumes récoltés dans nos champs et issus de producteurs partenaires

– Des volailles élevées en plein air,

– De la viande (boeuf, veau, porc, agneau..élevés traditionnellement dans des fermes)

– De la charcuterie traditionnelle issue de porc français élevés sur paille et sur litière,

– Des fromages artisanaux, crèmerie,

et aussi pleins d’autres produits artisanaux de nos régions (épicerie, jus de fruits, vins…)

En famille, en couple ou seul ; pour faire votre marché de produits frais ou pour le côté « bon plan », notre équipe vous accueillera pour vous conseiller.

localisation :

FERME DE RUTEL Route de Rutel 77124 Villenoy

Sur le rond point de la N330 à 2 minutes de Meaux

Cueillette de Rutel 77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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