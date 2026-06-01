Cueillettes Chapeau de Paille – Saint Gratien, Cueillette de Saint Gratien, Route de Fréchencourt, Saint-Gratien

Cueillettes Chapeau de Paille – Saint Gratien Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Cueillette de Saint Gratien, Route de Fréchencourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

A 10 Km au Nord d’Amiens

La cueillette Chapeau de Paille est située à Saint-Gratien, charmant petit village situé à 10km au Nord d’Amiens. Longeant la muraille du château du village, vous disposez également d’une magnifique vue sur la vallée de l’Hallue.

Un Savoir-Faire

En 1999, lors de son installation sur la ferme familiale, Vincent Liénart réimplante des fraisiers sur ses terres comme le faisaient ses parents quelques années auparavant. Année après année, avec son épouse Séverine ils développent des productions différentes et adhèrent en 2012 aux «Cueillettes Chapeau de Paille». Aujourd’hui c’est plus de 50 productions différentes qui sont cultivées sur la cueillette, récoltées d’avril à novembre par les visiteurs. Chaque jour, les fruits, les légumes et les fleurs vous attendent en rangs serrés sur le champ !

Redécouvrez la saisonnalité

Au printemps, ce sont les primeurs : petits navets, carottes nouvelles, salades, radis, asperges vertes. Ce sont également les tulipes qui viennent embellir les tables de nos clients.

Le mois de Mai se termine avec l’arrivée des premières fraises, pommes de terre nouvelles, courgettes.

En juin, viennent s’ajouter aux fraises, les autres fruits rouges : groseilles, framboises : c’est le moment de ressortir les bassines à confiture !

L’été, c’est l’époque de la ratatouille : tomates, courgettes, aubergines, poivrons, oignons mais aussi toujours des fleurs : lys, glaïeuls,…

Retrouvez le vrai goût des tomates : andine cornue, cœur de bœuf, green zebra, noir de crimée,…

Les soupes, les coulis et les jus sont à l’honneur !

La cueillette revêt ensuite ses couleurs d’automne avec ses pommes, ses légumes pot au feu (oignons, poireaux, carottes, navets, pomme de terre), les courges, les potimarrons avec leur goût de châtaigne,…

Une balade en famille originale et pédagogique

Prenez une brouette et faites votre récolte comme si vous étiez dans votre potager. Des sécateurs sont à votre disposition, des fourches, des bêches vous attendent dans les parcs de légumes à racine.

Les enfants sont de la partie, ils trouveront des brouettes à leur taille et le parc avec les animaux de la cueillette les enchantera.

Cueillette de Saint Gratien, Route de Fréchencourt 80260 Saint-Gratien Saint-Gratien 80260 Somme Hauts-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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