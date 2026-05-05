Cueillettes Chapeau de Paille – Servigny, Cueillette de Servigny, Lieusaint

Cueillettes Chapeau de Paille – Servigny 3 – 7 juin Cueillette de Servigny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Votre cueillette au coeur de Sénart, en Seine-et-Marne

La Cueillette Chapeau de Paille de Servigny est située à Lieusaint dans le département de Seine-et-Marne. Nichée au coeur de la ville nouvelle de Sénart, elle est implantée sur la Départementale 50, entre Lieusaint et Savigny-le-Temple, à 200 mètres du Carré de Sénart.

Une cueillette sur des champs de blé

Historique

A l’origine, lorsque la famille Signolle s’installe à Servigny en 1912, la Ferme de Servigny produit des céréales et des betteraves à alcool et pratique l’élevage. Au milieu des années 80, pour contrer les effets de la mécanisation sur le nombre de salariés nécessaires, un choix doit s’opérer entre réduire le personnel ou trouver une activité de diversification. C’est alors que nait la Cueillette … La passion pour la terre, l’intuition d’un retour prochain à des produits savoureux et vitaminés motivent la famille ! Luc Signolle et son équipe cultivent des légumes, des fruits et des fleurs. Et c’est vous qui avez le plaisir de venir les cueillir au fil des saisons.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers et hop vous partez à la découverte des champs, des vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez : il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, généralement de fin avril à mi-novembre, vous découvrirez plus de 60 variétés de fruits et de légumes. Elles sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

La Cueillette de Servigny est réputée pour la grande variété de ses récoltes

La Cueillette de Servigny ouvre ses portes en avril, après la fermeture hivernale. Tous les ans, la ré-ouverture correspond à l’arrivée des légumes primeurs : des radis, des salades, mais aussi des fraises plein champ, des épinards… Les clients se font aussi un plaisir de cueillir les premièrs tulipes et les premiers oeillets de poètes réputés pour leur longue tenue en vase.

Au fil des saisons, vous pourrez cueillir des tomates, des pommes de terre, des lys, en juin des fraises en jardin suspendu, des framboises, des groseilles, et à partir de mi-août, vous pourrez découvrir dans les vergers les premières pommes et plusieurs variétés de prunes.

Seul, en couple ou en famille, pour une simple promenade ou une envie soudaine de préparer des confitures, nous serons heureux de vous croiser dans nos allées. N’hésitez pas à nous poser des questions sur nos variétés, nos techniques agricoles.

Soucieux d’expliquer aux enfants comment poussent les légumes, nous accueillons les écoles et les centres aérés de fin mai à octobre.

Cueillette de Servigny 77127 Lieusaint Lieusaint 77127 Seine-et-Marne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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