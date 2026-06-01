Cueillettes Chapeau de Paille – Torfou, Cueillette de Torfou, N20 sortie Torfou / D99 entre Torfou et Lardy, Torfou

Cueillettes Chapeau de Paille – Torfou 5 et 6 juin Cueillette de Torfou, N20 sortie Torfou / D99 entre Torfou et Lardy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Votre cueillette au sud de l’Essonne

La cueillette Chapeau de Paille est à Torfou dans Essonne, dans le site classé de la Vallée de la Juine. Elle se situe entre Arpajon et Etréchy. Le château de Chamarande est à 4 kms.

Une cueillette sur des champs de blé.

C’est en 1996 qu’Antoine Poupinel a ouvert sa cueillette qui s’étend aujourd’hui sur 20 hectares. Ces terres, Antoine les connaît bien : son grand-père et son père y cultivaient des champs de blé.

Antoine Poupinel et son équipe cultivent des légumes, des fruits et des fleurs. Et c’est vous qui avez le plaisir de venir les cueillir au fil des saisons.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers et hop vous partez à la découverte des champs, des vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, généralement de fin avril à mi-novembre, vous découvrirez plus de 60 variétés de fruits et de légumes. Elles sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

La cueillette de Torfou est réputée pour la grande variété de ses récoltes

La cueillette de Torfou vient d’ouvrir ses portes après la fermeture hivernale. Tous les ans, la ré-ouverture correspond à l’arrivée des légumes primeurs, des radis, des salades, mais aussi des fraises plein champ, des épinards… Les clientes se font aussi un plaisir de cueillir les premiers oeillets de poètes réputés pour leur longue tenue en vase.

Au fil des saisons, vous pourrez cueillir des tomates, des pommes de terre, des lys, en juin des fraises en jardin suspendu, des framboises, des groseilles, et à partir de mi-août, vous pourrez découvrir dans les vergers les premières pommes et plusieurs variétés de prunes.

En couple ou en famille, pour une simple promenade ou une envie soudaine de préparer des confitures, nous serons heureux de vous croiser dans nos allées. N’hésitez pas à nous poser des questions sur nos variétés, nos techniques agricoles.

Soucieux d’expliquer aux enfants comment poussent les légumes, nous accueillons les écoles et les centres aérés de fin mai à octobre.

Cueillette de Torfou, N20 sortie Torfou / D99 entre Torfou et Lardy 91730 Torfou Torfou 91730 Essonne Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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