Cuisine Santé Les Hogues
mardi 25 août 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Cuisine Santé
2 rue des écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Organisé par l’association Haugr à la Maison Forestière des Hogues, l’atelier Cuisine Santé Bien manger pour mieux vivre ! propose le mardi 25 août 2026 un moment convivial et gourmand autour d’une alimentation saine, locale et de saison par les Fées de l’assiette . Au programme, la confection de crêpes et galettes bretonnes avec Céline.
Accessible à tous les publics (enfants de moins de 12 ans accompagnés), cet atelier pratique invite à réaliser et déguster des recettes partagées mettant à l’honneur les produits du terroir.
L’atelier se fait uniquement par réservation au 06 41 43 86 54 .
2 rue des écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54
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English : Cuisine Santé
L’événement Cuisine Santé Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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