Informations pratiques

Les Hogues

Scrabble

Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les vendredis pendant l’été Simone vous propose des parties de Scrabble de 14h à 17h à la maison forestière des Hogues.

Inscription avec Simone 06 99 60 89 04 .

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 99 60 89 04

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English : Scrabble

L’événement Scrabble Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Lyons Andelle