AGENDA · Les Hogues
Scrabble Les Hogues
vendredi 14 août 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Scrabble
Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Les vendredis pendant l’été Simone vous propose des parties de Scrabble de 14h à 17h à la maison forestière des Hogues.
Inscription avec Simone 06 99 60 89 04 .
Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 99 60 89 04
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English : Scrabble
L’événement Scrabble Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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