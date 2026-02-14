Cuisine truffée et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Cuisine truffée et vins du monde Jeudi 12 mars, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00+01:00 – 2026-03-12T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Venez partager une expérience épicurienne et conviviale, où l’art des accords mets & vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin.

Pour cette édition, nous vous plongeons dans l’univers envoûtant de la truffe : ce trésor noir qui fait vibrer les papilles sera sublimé par des bouchées créatives élaborées à partir de produits locaux.

Trois accords mets & vins vous seront proposés, alliant la richesse de la truffe, le terroir girondin et des vins soigneusement sélectionnés, pour un voyage sensoriel unique où la truffe dialoguera, en toute décontraction, avec des vins du monde entier.

Ces rencontres gourmandes, orchestrées par le chef Jésus et soutenues par la Compagnie Fermière, mettent à l’honneur une gastronomie internationale tout en célébrant les richesses du terroir néo-aquitain ainsi que l’engagement de la Cité du Vin en faveur d’une transition écologique responsable et d’une consommation locale et durable.

En partenariat avec : La Compagnie Fermière et nos partenaires viticoles

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

