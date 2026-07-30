Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté-Macé La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre

La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 15:00:00

fin : 2026-11-05 21:00:00

Date(s) :

2026-11-05

A la médiathèque et au cinéma de la Ferté-Macé

Après-midi Atelier culinaire participatif sur inscription

Dégustations des préparations culinaires

Soirée Visionnage d’un film sur le thème de l’alimentation et la restauration

Débat/table ronde après projection .

La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 eetienne@flers-agglo.fr

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English : Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre

L’événement Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo