Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté-Macé La Ferté Macé
jeudi 5 novembre 2026 · La Ferté-Macé · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre
La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 15:00:00
fin : 2026-11-05 21:00:00
Date(s) :
2026-11-05
A la médiathèque et au cinéma de la Ferté-Macé
Après-midi Atelier culinaire participatif sur inscription
Dégustations des préparations culinaires
Soirée Visionnage d’un film sur le thème de l’alimentation et la restauration
Débat/table ronde après projection .
La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 eetienne@flers-agglo.fr
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English : Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre
L’événement Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo
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