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AGENDA · La Ferté Macé

Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté-Macé La Ferté Macé

jeudi 5 novembre 2026 · La Ferté-Macé · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Ferté-Macé
Adresse
8 Rue Saint-Denis
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre

La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 15:00:00
fin : 2026-11-05 21:00:00

Date(s) :
2026-11-05

A la médiathèque et au cinéma de la Ferté-Macé

Après-midi Atelier culinaire participatif sur inscription
Dégustations des préparations culinaires

Soirée Visionnage d’un film sur le thème de l’alimentation et la restauration
Débat/table ronde après projection   .

La Ferté-Macé 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79  eetienne@flers-agglo.fr

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English : Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre

L’événement Cuisinez la Normandie avec Sophie Champaux et projection de film dans le cadre du Festival Alimenterre La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo

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