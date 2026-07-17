Cuisson au four banal de Rognac, Four banal de Rognac, Coulonges-Cohan

Informations pratiques

Cuisson au four banal de Rognac Samedi 19 septembre, 10h00 Four banal de Rognac Aisne

Accès limité : par groupes de 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le four sera allumé le matin et accessible de 10h30 à 17h. Séance de cuisson le matin.

Four banal de Rognac Château de Rognac, 3, rue Rognac Coulonges-Cohan 02130 Aisne Hauts-de-France 0673758879 http://jacquesderognac.free.fr Les ruines du château de Rognac témoignent de sa longue histoire, entre révolte paysanne, guerre de cent ans, incendie, reconstructions. L’ensemble tirerait son nom, de consonance languedocienne, des paroles d’un homme du seigneur originaire du sud, de retour de bataille. À la vue du château ruiné, il se serait écrié : « Sire, votre château est rognac ! » Parking possible en bas du village, devant le tennis

Le four sera allumé le matin et accessible de 10h30 à 17h. Séance de cuisson le matin.

©Vinchon-Potin