Sur les traces de Quentin ROOSEVELT, Musée Quentin Roosevelt, Coulonges-Cohan

Informations pratiques

Sur les traces de Quentin ROOSEVELT Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Quentin Roosevelt Aisne

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les traces de Quentin Roosevelt

Quentin Roosevelt, fils du président des Etats-Unis Théodore Roosevelt a trouvé la mort touché lors d’un combat aérien au dessus de la commune de Coulonges-Cohan le 14 juillet 1918. La commune a gardé des liens étroits avec sa famille et perpétue le souvenir de ce jeune américain venu libérer la France.

Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion de découvrir le nouveau musée en hommage à Quentin Roosevelt.

Programme :

Promenade commentée dans la commune autour de l’enfance et de la jeunesse de Quentin Roosevelt, pour découvrir le mot clé qui permettra d’accéder au musée (rdv 15 h place de la Jaunière).

Visite de l’exposition Quentin Roosevelt

Atelier de construction de maquettes de l’avion de Q. Roosevelt

Bande dessinée sur la vie de Quentin

Exposition des enfants de l’école sur les avions

Projection du diaprama vidéo souvenir du show aérien d’août 2018 pour le centenaire de la mort de Quentin Roosevelt

Musée Quentin Roosevelt 1 rue de la Sabotterie Coulonges-Cohan 02130 Aisne Hauts-de-France 0652413219 https://coulonges-cohan.enneite.fr/ https://www.facebook.com/search/top?q=mairie%20de%20coulonges-cohan Musée en hommage à Quentin Roosevelt, fils du président Théodore Roosevelt, dont l’avion a été abattu sur les hauteurs de Coulonges-Cohan le 14 juillet 1918 Parking à proximité – place de la Jaunière (terrain de tennis)

Sur les traces de Quentin Roosevelt

© Coulonges-Cohan un autre regard