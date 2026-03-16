Cuisson céramique publique dans le four gallo-romain Sablons
Cuisson céramique publique dans le four gallo-romain Sablons samedi 30 mai 2026.
Cuisson céramique publique dans le four gallo-romain
Moly-Sabata Sablons Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Bienvenue pour la cuisson publique des céramiques de l’artiste Patrick Crulis réalisées en résidence sur place, ainsi que les productions des Stages de poterie 2026. Le four gallo-romain sera mené par Jean-Jacques Dubernard en présence de céramologues.
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Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Welcome to the public firing of ceramics by artist Patrick Crulis, created during his residency on site, as well as productions from the 2026 pottery workshops. The Gallo-Roman kiln will be conducted by Jean-Jacques Dubernard in the presence of ceramologists.
L’événement Cuisson céramique publique dans le four gallo-romain Sablons a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône