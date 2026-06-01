Cuisson de pains au levain dans un four à bois traditionnel, Les jardins de la Tuilerie Neuve, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Cuisson de pains au levain dans un four à bois traditionnel 6 et 7 juin Les jardins de la Tuilerie Neuve Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un four à bois a été rénové en 2018 avec la participation de l’association « Les Maisons Paysannes du Loiret ». A l’occasion des rendez-vous au jardin, Gabriel Huot vient animer le fournil en réalisant plusieurs fournées de pain au levain.

Les jardins de la Tuilerie Neuve Rue de la Tuilerie-Neuve 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire 07 49 50 29 09 Les jardins sont situés sur le terrain d’une ancienne ferme de maraîchers de 6 000 m².

On y retrouve une collection de plus de 350 clématites classée depuis près d’un an au CCVS. Cette ferme abrite une production de plantes aromatiques, transformées sur place pour l’élaboration d’infusions, de sirops et de condiments. L’accès se fait en voiture, cependant les cyclistes, les piétons, les cavaliers sont les bienvenus.

Un four à bois a été rénové en 2018 avec la participation de l’association « Les Maisons Paysannes du Loiret ». A l’occasion des rendez-vous au jardin, Gabriel Huot vient animer le fournil en réalisant…

©rauline antoine