Exposition de céramiques, Les jardins de la Tuilerie Neuve, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Exposition de céramiques 6 et 7 juin Les jardins de la Tuilerie Neuve Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Isabelle, Terres d’Isa, expose ses créations dans notre jardin.

L’occasion de vous laisser tenter par une de ses oeuvres.

Les jardins de la Tuilerie Neuve Rue de la Tuilerie-Neuve 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire 07 49 50 29 09 Les jardins sont situés sur le terrain d’une ancienne ferme de maraîchers de 6 000 m².

On y retrouve une collection de plus de 350 clématites classée depuis près d’un an au CCVS. Cette ferme abrite une production de plantes aromatiques, transformées sur place pour l’élaboration d’infusions, de sirops et de condiments. L’accès se fait en voiture, cependant les cyclistes, les piétons, les cavaliers sont les bienvenus.

Isabelle, Terres d’Isa, expose ses créations dans notre jardin.

©Isabelle