CULTISSIME La Nuit Du Chasseur Laval

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2026-01-12 20:30:00
fin : 2026-01-12 22:30:00
2026-01-12
Film La Nuit Du Chasseur
Tiraillé entre le Bien et le Mal, le pasteur Harry Powell parcourt la Virginie en assassinant des veuves et des tentatrices . Arrêté pour vol de voiture, il doit purger une peine de 30 jours d’incarcération. En prison, il fait la connaissance de Ben Harper, un condamné à mort qui vient de réaliser un hold-up. Harper, qui parle dans son sommeil, révèle qu’il a caché un magot de 10 000 dollars dans un endroit seulement connu par ses deux jeunes enfants. À sa sortie de prison, Powell se rend à la ferme des Harper et se rapproche de la veuve, qu’il finit par épouser. Installé à la tête de la famille, il fait tout pour extorquer le secret aux enfants… .
English :
Movie The Night of the Hunter
German :
Film Die Nacht des Jägers
Italiano :
Film La notte del cacciatore
Espanol :
Película La noche del cazador
