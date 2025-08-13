CULTISSIME Requiem for a Dream Laval

Début : 2026-02-09 20:15:00
fin : 2026-02-09 22:15:00

2026-02-09

Film Requiem for a Dream
De
Darren Aronofsky
Avec
Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans, Christopher McDonald, Louise Lasser
Durée 1h42
Année 2001
Nationalité U.S.A.   .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000  laval@cineville.fr

English :

Film: Requiem for a Dream

German :

Film: Requiem for a Dream

Italiano :

Film: Requiem for a Dream

Espanol :

Película: Réquiem por un sueño

