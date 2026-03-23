Cultiver la résilience conférence avec Alexandre Jollien et Mingyour Rinpoché ESPACE MAYENNE Laval

Cultiver la résilience conférence avec Alexandre Jollien et Mingyour Rinpoché

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Cultiver la résilience Comment rester connecté dans un monde divisé l’écrivain et philosophe Alexandre Jollien et l’enseignant de méditation mondialement reconnu Mingyour Rinpoché dialogueront autour de la vulnérabilité, de la joie et de notre manière de traverser les épreuves du quotidien.

Rejoignez une conférence exceptionnelle à Laval avec deux invités de renommée internationale le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien et l’enseignant bouddhiste Yongey Mingyour Rinpoché.

Dans un monde où tout va vite et où l’on se sent parfois dépassé, ils proposeront un échange vivant autour de questions très concrètes comment traverser les épreuves, garder confiance, cultiver la joie au quotidien et nourrir des relations plus apaisées avec soi-même et avec les autres.

À travers leurs parcours de vie hors du commun, leur humour et leur simplicité, ils partageront des pistes de réflexion inspirantes et accessibles à tous, sans prérequis ni connaissance particulière de la méditation ou du bouddhisme.

La soirée sera animée par Frédéric Auquier, qui fera dialoguer philosophie, expérience de terrain et regard contemporain sur nos façons de vivre et de nous relier aux autres.

L’événement se déroulera à l’Espace Mayenne, à Laval, le vendredi 17 juillet 2026, de 19h00 à 21h00, en anglais, avec un service de traduction simultanée en français, en allemand et en espagnol (portugais à confirmer).

Tarifs 15 € (tarif réduit), 20 € (tarif standard), 25 € (tarif sponsor). .

ESPACE MAYENNE 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 86 21 24 09 tergarfrancecontact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cultivating resilience? How to stay connected in a divided world: writer and philosopher Alexandre Jollien and world-renowned meditation teacher Mingyur Rinpoche discuss vulnerability, joy and how we get through the trials of everyday life.

L’événement Cultiver la résilience conférence avec Alexandre Jollien et Mingyour Rinpoché Laval a été mis à jour le 2026-03-23 par LAVAL TOURISME