Cultiver les relations : comment transformer un jardin en écosystème., Il giardino di Campagna, San Giovanni d’Asso

Cultiver les relations : comment transformer un jardin en écosystème. Samedi 6 juin, 10h45 Il giardino di Campagna Siena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

« Cultiver des relations : comment transformer un jardin en écosystème », une présentation de Martina Miscioscia, docteur ès sciences naturelles, sur le thème de la biodiversité dans le jardin.

Il giardino di Campagna Via Borgo di Sopra, San Giovanni d’Asso San Giovanni d’Asso Siena Toscana 3286117923 https://murielbollingerche.wixsite.com/smallgardengiovanni https://www.instagram.com/muriel.bollingerchevrier/ Le jardin de campagne est un petit jardin privé de 600 m2 situé au centre du village de San Giovanni d’Asso et planté de treize oliviers. Le jardin offre une variété de plantes et de fleurs selon les saisons comme les roses, tulipes, narcisses, dahlias, zinias, pavot, clématites, échinacée, stachys, achillées, helicrisium etc. L’adresse est Via Borgo di Sopra (près du numéro 4) . Les coordonnées 43 sont 09′ 13 » N, 11′ 35′ 23′. En venant de Sinalunga ou Torrenieri, quand vous arrivez au 12 Via XX Settembre, prendre à pied la première montée à droite (avant le boucher) et immédiatement à droite. Le jardin est sur la gauche.

« Cultiver des relations : comment transformer un jardin en écosystème », une présentation de Martina Miscioscia, docteur ès sciences naturelles, sur le thème de la biodiversité dans le jardin.

© Muriel Chevrier