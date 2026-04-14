Cultivons la terre noire : du terril viticole aux jardins de la Cité des Électriciens, Terril viticole, Haillicourt

Cultivons la terre noire : du terril viticole aux jardins de la Cité des Électriciens Dimanche 7 juin, 09h30 Terril viticole Pas-de-Calais

14€ / personne / Bonne condition physique requise / Prévoir des chaussures de randonnée / Visite conseillée à partir de 7 ans / Durée de l’animation : 2h30 / Plusieurs marches à gravir / Terril non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Cité des Électriciens et l’office de tourisme de Béthune-Bruay vous invitent à participer à une visite rare et exclusive du terril viticole d’Haillicourt. Revivez l’aventure humaine qui a mené à la plantation de 2000 pieds de vigne pour voir apparaître aujourd’hui sur les tables le « Charbonnay », un vin de terril unique. Découvrez ensuite la Cité des Électriciens, grand site du patrimoine minier, et prenez part à la dégustation ! Un moment de convivialité et de gourmandise vous attend.

En partenariat avec Eden 62.

Terril viticole Rue des fauvettes, Haillicourt Haillicourt 62940 La Buissière Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 52 50 00 https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/a-voir-a-faire/culture-patrimoine/le-terril-viticole-1044515 [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/visite-degustation.html »}] Lieu fermé au public. Uniquement visitable accompagné par l’office de tourisme et l’association Eden 62.

Visite à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

©Agence Zeppelin