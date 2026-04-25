Gournay-en-Bray

Cultivons le débat

6 Place nationale Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Le Pays de Bray s’invite au cinéma venez semer vos idées et récolter de nouvelles perspectives lors de notre ciné-débat !

Après des semaines d’immersion intense, de visites de fermes et de rencontres passionnantes au cœur du Pays de Bray, la seconde édition de Tous aux Agri ! arrive au terme de son aventure. Vous êtes conviés à une soirée ciné-débat pour découvrir leur travail et échanger sur les enjeux de l’agriculture locale. .

6 Place nationale Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie

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English : Cultivons le débat

L’événement Cultivons le débat Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray