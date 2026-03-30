Culture Ciné avec le Collector’s Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Culture Ciné avec le Collector’s Club

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre du rendez-vous Culture Ciné, le Collector’s Club propose la projection à Saint-Junien d’un film issu du fonds de la médiathèque, suivie d’un temps d’échange autour de l’œuvre pour une découverte cinématographique à destination du public adulte.

Sur inscriptions par téléphone ou mail. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 13 06 49

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English : Culture Ciné avec le Collector’s Club

L’événement Culture Ciné avec le Collector’s Club Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin