Culture Ciné avec le Collector’s Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien
Culture Ciné avec le Collector’s Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien vendredi 24 avril 2026.
Culture Ciné avec le Collector’s Club
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Dans le cadre du rendez-vous Culture Ciné, le Collector’s Club propose la projection à Saint-Junien d’un film issu du fonds de la médiathèque, suivie d’un temps d’échange autour de l’œuvre pour une découverte cinématographique à destination du public adulte.
Sur inscriptions par téléphone ou mail. .
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 13 06 49
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English : Culture Ciné avec le Collector’s Club
L’événement Culture Ciné avec le Collector’s Club Saint-Junien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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