Culture d’hiver conférence La Louveterie en France histoire, actualité et futur Oloron-Sainte-Marie

Culture d’hiver conférence La Louveterie en France histoire, actualité et futur

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Conférence La Louveterie en France histoire, actualité et futur par Louis Laval, lieutenant de louveterie (Pau-Nord).

Sacré Charlemagne ! Il n’a pas seulement inventé l’école en 813, il créa le Corps des louvetiers , chargé de contrôler

les loups et autres bêtes fauves . Deux fois supprimé par idéologie, mais toujours rétabli par nécessité, ce corps a

vu ses missions évoluer avec le contexte socio-économique.

Avec 1200 ans d’existence, c’est l’une des plus anciennes institutions d’État. Les lieutenants de louveterie, sous l’autorité

des préfets, sont des agents bénévoles chargés de missions d’intérêt général maintenir une vie sauvage (sanglier, cervidés, ragondins, chiens et caprins ensauvagés) compatible avec les activités humaines, la santé publique, l’agriculture et la sylviculture. .

Auditorium Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 53 86 82

