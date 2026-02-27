Culture et vous en Haut-Béarn Atelier d’écriture poétique avec Patricia Royer CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Atelier d’écriture poétique avec Patricia Royer

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Patricia Royer vous fera profiter de ses 20 ans d’expérience, de ses techniques, de sa passion, pour tenter l’expérience de

l’écriture d’un poème. Si vous le souhaitez, vous pourrez venir calligraphier ou illustrer votre création la semaine suivante au cours de l’atelier Des mots et des couleurs.

Public adulte .

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et vous en Haut-Béarn Atelier d’écriture poétique avec Patricia Royer

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn Atelier d’écriture poétique avec Patricia Royer Arette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn