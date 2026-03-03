Culture et vous en Haut-Béarn Des livres et des voix CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Des livres et des voix

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Le rendez-vous des livres à destination des adultes Lecture à haute voix, partage de coups de cœur, présentation de

nouveautés, rencontre…

Un vendredi par mois nous ferons entendre les mots qui nous transporte, les langues qui nous émeuvent, l’actualité du livre qui nous bouscule. Que vous soyez simple spectateur ou que vous ayez envie de faire entendre votre voix, ce rendez-vous est le vôtre.

L’association culturelle du Barétous revient avec de nouvelles pages à nous lire en béarnais, ouvrez grand vos oreilles. .

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

