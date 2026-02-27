Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Lectures d’albums, de contes et d’histoires pour la jeunesse les mercredis à 11h.

Pour les 5-8 ans .

+33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

