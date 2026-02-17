Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, fête ou célébration des cultures et du cycle de la vie Oloron-Sainte-Marie

Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, fête ou célébration des cultures et du cycle de la vie

Par Alain Couloume.

Alain Couloume aborde la fête comme une ronde, un mouvement continu reliant les êtres au-delà les frontières. Rituelle, populaire ou intime, elle rassemble, transmet et renouvelle les traditions. L’exposition propose un voyage visuel du carnaval Basque d’Ituren et Zubieta aux cérémonies du Slave Day au Cap, en passant par les danses Mahoraises Debaa et l’énergie des musiciens de Welcome in Tsiganie Chaque image exprime joie, exubérance, mémoire et identité collective. Une courte vidéo d’une autre artiste, consacrée à la danse traditionnelle Boulaigan, offre un ancrage local en dialogue avec ces fêtes du monde. Ensemble, elles célèbrent la vie et son éternel recommencement. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 19 00 10

