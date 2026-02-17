Culture et vous en Haut-Béarn Exposition culturelle, de l’origine des fêtes… la hèste !

Oloron-Sainte-Marie

2026-03-11

2026-03-11

2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Dès les origines, l’Homme a gravé sur les parois des grottes puis sur des tablettes de bois, d’argile ou de cire des scènes évoquant des rassemblements festifs silhouettes en mouvement autour d’un feu ou d’une chasse, semblant danser. Des instruments rudimentaires, proches de flûtes en bois, bois de renne ou coquillages, témoignent de la naissance des sons et peut-être des premières musiques. Au fil des millénaires, chaque civilisation a institué ses fêtes, gravées dans la pierre ou consignées sur parchemin, pour les transmettre et les faire évoluer célébrations civiles, païennes, religieuses ou familiales rythmant la vie sociale.

En Haut-Béarn, cet héritage perdure depuis les troubadours et Gaston Fébus jusqu’aux poètes-chansonniers, et s’exprime encore dans le chant, la musique, les danses et fêtes traditionnelles. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques

