Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette mercredi 18 mars 2026.
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Lectures d’albums, de contes et d’histoires pour la jeunesse les mercredis à 11h.
Pour les 5-8 ans .
CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr
