Culture et vous en Haut-Béarn Lectures poétiques CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette

Culture et vous en Haut-Béarn Lectures poétiques

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Lectures poétiques.

Public adulte .

CENTRE CULTUREL AMBILLE 7 Rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 34 30 actionculturelle@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Culture et vous en Haut-Béarn Lectures poétiques

L’événement Culture et vous en Haut-Béarn Lectures poétiques Arette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn