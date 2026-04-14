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Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please !, médiathèque de Villaudric, Villaudric

Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please !, médiathèque de Villaudric, Villaudric

Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please !, médiathèque de Villaudric, Villaudric samedi 18 avril 2026.

Lieu : médiathèque de Villaudric

Adresse : place emile bordes 31620 villaudric

Ville : 31620 Villaudric

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please ! Samedi 18 avril, 10h00 médiathèque de Villaudric Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, Culturiosité. *Passez un moment d’échanges autour de la littérature, du cinéma, de la musique, des arts graphiques, des jeux.
En partenariat avec l’association Chrysalis Langues

médiathèque de Villaudric place emile bordes 31620 villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.82.14.13 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villaudric.fr »}]
Échanges autour de la littérature, du cinéma, de la musique, des arts, en anglais !

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