Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please !, médiathèque de Villaudric, Villaudric
Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please !, médiathèque de Villaudric, Villaudric samedi 18 avril 2026.
Culturiosity* Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, en english please ! Samedi 18 avril, 10h00 médiathèque de Villaudric Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Samedi 18 avril, 10h à la médiathèque, Culturiosité. *Passez un moment d’échanges autour de la littérature, du cinéma, de la musique, des arts graphiques, des jeux.
En partenariat avec l’association Chrysalis Langues
médiathèque de Villaudric place emile bordes 31620 villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.82.14.13 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villaudric.fr »}]
Échanges autour de la littérature, du cinéma, de la musique, des arts, en anglais !
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