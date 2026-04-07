Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES BUISSONNIERES DOMAINE LA COLOMBIERE Villaudric

LES BUISSONNIERES DOMAINE LA COLOMBIERE Villaudric jeudi 11 juin 2026.

Lieu : DOMAINE LA COLOMBIERE

Adresse : 190 Route de Vacquiers

Ville : 31620 Villaudric

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-06-11T19:00:00

Fin : 2026-06-11T

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Villaudric

LES BUISSONNIERES

DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Le Domaine La Colombière accueille Les Buissonnières, pour une soirée gourmande et conviviale.
les Buissonnières vous font (re)découvrir les saveurs du terroir !
Lors de ce marché gourmand, les vignerons, réunis pour l’occasion, proposent une dégustation à marier avec les produits locaux présents, dans une ambiance musicale.
Une soirée riche en découverte et convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Réservation conseillée   .

DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine La Colombière welcomes Les Buissonnières, for an evening of gourmet conviviality.

L’événement LES BUISSONNIERES Villaudric a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE