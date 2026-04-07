LES BUISSONNIERES DOMAINE LA COLOMBIERE Villaudric
LES BUISSONNIERES DOMAINE LA COLOMBIERE Villaudric jeudi 11 juin 2026.
Villaudric
LES BUISSONNIERES
DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Le Domaine La Colombière accueille Les Buissonnières, pour une soirée gourmande et conviviale.
les Buissonnières vous font (re)découvrir les saveurs du terroir !
Lors de ce marché gourmand, les vignerons, réunis pour l’occasion, proposent une dégustation à marier avec les produits locaux présents, dans une ambiance musicale.
Une soirée riche en découverte et convivialité, à partager en famille ou entre amis.
Réservation conseillée .
DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Domaine La Colombière welcomes Les Buissonnières, for an evening of gourmet conviviality.
L’événement LES BUISSONNIERES Villaudric a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE