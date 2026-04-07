LES BUISSONNIERES DOMAINE LA COLOMBIERE Villaudric

Villaudric

LES BUISSONNIERES

DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le Domaine La Colombière accueille Les Buissonnières, pour une soirée gourmande et conviviale.

les Buissonnières vous font (re)découvrir les saveurs du terroir !

Lors de ce marché gourmand, les vignerons, réunis pour l’occasion, proposent une dégustation à marier avec les produits locaux présents, dans une ambiance musicale.

Une soirée riche en découverte et convivialité, à partager en famille ou entre amis.

Réservation conseillée .

DOMAINE LA COLOMBIERE 190 Route de Vacquiers Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Domaine La Colombière welcomes Les Buissonnières, for an evening of gourmet conviviality.

L’événement LES BUISSONNIERES Villaudric a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE