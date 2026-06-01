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LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric

LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric

LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Château La Colombière

Adresse : 190, route de Vacquiers, D63D, 31620 Villaudric

Ville : 31620 Villaudric

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

LES BUISSONNIERES 2026 Jeudi 11 juin, 19h00 Château La Colombière Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00

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Marché-gourmand

MDV

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