LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric
LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric jeudi 11 juin 2026.
LES BUISSONNIERES 2026 Jeudi 11 juin, 19h00 Château La Colombière Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00
Château La Colombière 190, route de Vacquiers, D63D, 31620 Villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 74 80 69 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourisme-vignobledefronton.fr »}]
Marché-gourmand
MDV
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