LES BUISSONNIERES 2026, Château La Colombière, Villaudric

LES BUISSONNIERES 2026 Jeudi 11 juin, 19h00 Château La Colombière Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:59:00+02:00

Château La Colombière 190, route de Vacquiers, D63D, 31620 Villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 74 80 69 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourisme-vignobledefronton.fr »}]

Marché-gourmand

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