RAMÈNE TA FRAISE MARCHÉ ARTISANAL ET PRODUCTEURS LOCAUX LES TERRES BLANCHES Villaudric

Villaudric

RAMÈNE TA FRAISE MARCHÉ ARTISANAL ET PRODUCTEURS LOCAUX

LES TERRES BLANCHES 3 Route de Villemur Villaudric Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marché artisanal et producteurs locaux, repas convivial, concert live et feu d’artifice.

Les Terres blanches fêtent les 22 ans de la boutique et l’officialisation de la reprise familiale par la quatrième génération des Garrigues.

Un événement ancré dans le territoire, ouvert à tous, familles bienvenues. .

LES TERRES BLANCHES 3 Route de Villemur Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 44 40

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English :

Craft market and local producers, convivial meal, live concert and fireworks.

L’événement RAMÈNE TA FRAISE MARCHÉ ARTISANAL ET PRODUCTEURS LOCAUX Villaudric a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE