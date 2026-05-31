Culturiosité, médiathèque de Villaudric, Villaudric

Culturiosité Samedi 20 juin, 10h00 médiathèque de Villaudric Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 20 juin de 10h à 12h, afin d’échanger un moment chaleureux autour de la culture. Venez parler de votre coup de cœur cinématographique, de votre coup de foudre littéraire, de votre coup dur musical… ouvert à tous.

médiathèque de Villaudric place emile bordes 31620 villaudric Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie

Échanges autour de la culture