Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Curiosité naturelle (5/7 ans) 17 octobre 2026 – 2 janvier 2027 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:15:00+02:00 – 2026-10-17T12:15:00+02:00

Fin : 2027-01-02T11:15:00+01:00 – 2027-01-02T12:15:00+01:00

Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]

Un atelier pour les enfants de 5 à 7 ans fleurs arbres

© Musée d’arts de Nantes