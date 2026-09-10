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Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Curiosité naturelle (5/7 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 2 janvier 2027
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€

Curiosité naturelle (5/7 ans) 17 octobre 2026 – 2 janvier 2027 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:15:00+02:00 – 2026-10-17T12:15:00+02:00
Fin : 2027-01-02T11:15:00+01:00 – 2027-01-02T12:15:00+01:00

Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.
Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]
Un atelier pour les enfants de 5 à 7 ans fleurs arbres

© Musée d’arts de Nantes

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