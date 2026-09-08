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Curiosité naturelle (5/7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 29 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Curiosité naturelle (5/7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
11:15
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 11:15 – 12:15
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€ Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 7 

Observe les plantes, fleurs, arbres et animaux à travers les collections, puis expérimente des pochoirs colorés en atelier.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167


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