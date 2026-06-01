Curiosité(s) Fursac
Curiosité(s) Fursac vendredi 26 juin 2026.
Fursac
Curiosité(s)
Site du Lézart Vert Fursac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Soirée performance autour de la danse
Gratuit
Buvette et restauration sur place .
Site du Lézart Vert Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@cac23bis.fr
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English : Curiosité(s)
L’événement Curiosité(s) Fursac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Guéret
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