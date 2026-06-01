Fursac

Curiosité(s)

Site du Lézart Vert Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Soirée performance autour de la danse

Gratuit

Buvette et restauration sur place .

Site du Lézart Vert Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@cac23bis.fr

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English : Curiosité(s)

L’événement Curiosité(s) Fursac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Guéret