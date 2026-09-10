CURIOX – Découverte d’une architecture contemporaine remarquable, CURIOX Centre d’Art et de Rencontres, Ugine

Informations pratiques

CURIOX – Découverte d’une architecture contemporaine remarquable 19 et 20 septembre CURIOX Centre d’Art et de Rencontres Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’architecture singulière du centre d’art, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Ancienne église brutaliste reconvertie en lieu dédié à la création contemporaine, le bâtiment témoigne d’une architecture inventive, où le réemploi et le détournement de matériaux modestes participent pleinement de son identité.

CURIOX Centre d’Art et de Rencontres 54 rue des Vignes 73400 UGINE Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://padlet.com/curioxcentredart/curiox-centre-d-art-et-de-rencontres-ugine-q5bu3dmgenmss52a https://www.instagram.com/centre_dart_et_de_rencontres;https://www.ugine.com/sport-culture-associations/centre-art-curiox/;https://www.facebook.com/centredartcuriox/ Dans une ancienne église, témoin de l’architecture béton des années 50 et récemment labellisée Architecture Contemporaine Remarquable, ce lieu dédié aux arts contemporains initie un dialogue entre patrimoine et création. CURIOX, projet singulier ancré dans une ville ouvrière et agricole au pied des montagnes, s’appuie, pour ses expositions et résidences, sur des partenariats avec des institutions régionales et nationales reconnues ainsi qu’avec le tissu associatif local, afin de renouveler le lien entre création artistique et publics. Parking gratuit Accès en bus Arrêt de bus « Gare routière » à 1min de CURIOX depuis Annecy Ligne Y51 depuis Albertville Ligne 3 / Y51

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’architecture singulière du centre d’art, labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Ancienne église brutaliste reconvertie en à…

©NorbertDuffor