Cyanotype (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 14:00 – 17:00

Gratuit : non Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit). En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Plongez vous dans le bleu unique du cyanotype en créant une composition à base de végétaux. Les œuvres de Plants and People sauront vous inspirer. C’est l’occasion également de découvrir de cette technique de tirage photographique ancienne.Atelier en continu de 14h à 17h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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