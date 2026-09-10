Cyanotype (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 25 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 14:00 – 17:00
Gratuit : non Sans réservation, accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€/4€/gratuit). En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Plongez vous dans le bleu unique du cyanotype en créant une composition à base de végétaux. Les œuvres de Plants and People sauront vous inspirer. C’est l’occasion également de découvrir de cette technique de tirage photographique ancienne.Atelier en continu de 14h à 17h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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